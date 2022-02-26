بالفيديو.. زغبة يتصدى لضربتي جزاء في مواجهة الرائد

تألق الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت ناديه ضمك، بفريق الرائد.

ونجح زغبة، في التصدي لضربة الجزاء، التي منحها حكم المبارة لنادي الرائد في الدقيقة الـ45، والتي نفذها اللاعب كريم البركاوي.

وقرر حكم اللقاء، اعادة تسديد الضربة، بسبب خطئ، ليتألق الحارس الجزائري من جديد، بالتصدي لها للمرة الثانية.

كما أنقذ مصطفى زغبة، ناديه من عدة أهداف محققة، قبل أن ينتهي اللقاء، لصالح الرائد بنتيجة الـ3-2.