بالفيديو..زفاف يتحول إلى مشاجرة عنيفة والعروس تهرب بثوب زفافها

وأظهر الفيديو المشاجرات العنيفة بين أهالي العروسين، وهم يفرون من بعضهم وسط اعتداءات متبادلة وتدمير السيارات.

وكان أحد الاشخاص مرمي إلى جانب الطريق، فيما هربت العروس وهي ترتدي فستان زفافها.

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة نشبت بعد مشادة كلامية بين أقارب العروسين، لتتطور إلى مشاجرة عنيفة.