عاجل

بالفيديو..زفاف يتحول إلى مشاجرة عنيفة والعروس تهرب بثوب زفافها

أخبار العالم
  • -
  • 0
بالفيديو..زفاف يتحول إلى مشاجرة عنيفة والعروس تهرب بثوب زفافها
بقلم نادية بن طاهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لزفاف تحول الى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي بين أهالي العروسين، وذلك بمحافظة الشرقية بمصر.

 وأظهر الفيديو المشاجرات العنيفة بين أهالي العروسين، وهم يفرون من بعضهم وسط اعتداءات متبادلة وتدمير السيارات.

وكان أحد الاشخاص مرمي إلى جانب الطريق، فيما هربت العروس وهي ترتدي فستان زفافها.

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة نشبت بعد مشادة كلامية بين أقارب العروسين، لتتطور إلى مشاجرة عنيفة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com