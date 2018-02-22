بالفيديو.. زفان يتصالح مع زميله ويتفادى المشاكل

تصالح الدولي الجزائري، مهدي زفان مع زميله “توماس بروندون”، وذلك بعد العراك الذي نشب بينهما خلال تدريبات “رين”، يوم الثلاثاء.

وقام الظهير الأيمن بمُصافحة رفيقه والحديث معه بصفة عادية، بعد قرار المُدرب، صبري لموشي بإحالتهما على الفريق الرديف، كعقوبة لكليهما.

وشارك مُدافع المنتخب الوطني رفقة الفريق الثاني لـ”الروج إينوار” وتمكن من تسجيل هدف جميل، رفع به المعنويات بعد مشاكله الأخيرة.

ويعيش مهدي زفان، أوقاتا عصيبة بعد عودته لمقاعد البدلاء وعدم تمكنه من إستغلال الفُرص التي مُنحت له من الطاقم الفني.