بالفيديو.. زفان يرتكب خطأ فادحا في نهائي كأس روسيا ويُضيع الدوبلي

زملاء الظهير الأيمن الجزائري سقطوا بثلاثية لهدف وحيد في النهائي الذي جمعهم بالكبير لوكوموتيف موسكو.

بطل إفريقيا رفقة الخضر كان سببا مُباشرا في الهدف الأول للوكوموتيف موسكو الذي سجله كامانو في الدقيقة ال15.

زفان أُستبدل في الدقيقة ال80 ليُضيع فرصة التتويج بالدوبلي خاصة بعد فوزه بلقب الدرجة الثانية الروسية.

Big defensive mistake by Mehdi Zeffane leads to the first goal for Lokomotiv Moscow in the Russian Cup final .. pic.twitter.com/6k8uU6IsdU

