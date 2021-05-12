بالفيديو.. زفان يرتكب خطأ فادحا في نهائي كأس روسيا ويُضيع الدوبلي

الرياضة
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بالفيديو.. زفان يرتكب خطأ فادحا في نهائي كأس روسيا ويُضيع الدوبلي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

إرتكب النجم الدولي الجزائري مهدي زفان خطأ فادحا في نهائي كأس روسيا الذي خاضه أمسية اليوم الأربعاء مع فريقه كريليا سوفيتوف.

زملاء الظهير الأيمن الجزائري سقطوا بثلاثية لهدف وحيد في النهائي الذي جمعهم بالكبير لوكوموتيف موسكو.

بطل إفريقيا رفقة الخضر كان سببا مُباشرا في الهدف الأول للوكوموتيف موسكو الذي سجله كامانو في الدقيقة ال15.

زفان أُستبدل في الدقيقة ال80 ليُضيع فرصة التتويج بالدوبلي خاصة بعد فوزه بلقب الدرجة الثانية الروسية.


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