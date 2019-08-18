بالفيديو.. زفان يصل برشلونة للتوقيع مع ناديه الجديد!

وصل الدولي الجزائري مهدي زفان، أمس السبت الى مدينة برشلونة، تحضيرا للتوقيع مع ناديه الجديد، أياما قبل غلق الميركاتو الصيفي.

ويتواجد الظهير الأيمن في مُفاوضات مُتقدمة مع القطب الثاني لإقليم كتالونيا، “إسبانيول”، والذي يُفترض أن يحسم صفقته بصفة رسمية قريبا.

وظهر مُدافع المنتخب الوطني وهو يتمرن بشكل مُنفرد في أحد الفنادق الفخمة ببرشلونة، وهو ما يؤكد بأن الأمور تطورت إيجابيا.

ونلفت النظر في نهاية المطاف بأن خريج مدرسة “ليون” يتواجد حُرا من أي إلتزام، وهذا منذ نهاية عقده مع “رين”.

وكان من المُفترض أن يُوقع صاحب الـ27 سنة مع “البيريكوس” قبل إنطلاق الكان الأخيرة بمصر، ولكن الأمور تعطلت لأسباب مجهولة.