بالفيديو.. زفيزف يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لـ”الكاف”

شارك رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الخميس، في الجمعية العامة لـ”الكاف”، بالعاصمة الإفوارية أبيدجان.

وخلال أشغال هذه الجمعية العامة، أدلى رئيس الفاف، بصوته، في انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، على غرار باقي رؤساء الاتحادات الافريقية لكرة القدم.

كما يعد جهيد زفيزف، أحد المرشحين، لعضوية المكتب التنفيذي للكاف، والذي سيتم الكشف عنه بعد فرز الأصوات.