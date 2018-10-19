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بالفيديو .. زكري:”سأبقى وصمة عار على كل مسؤول يعرف أنني محقور”

الرياضة
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بالفيديو .. زكري:”سأبقى وصمة عار على كل مسؤول يعرف أنني محقور” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

فتح المدرب الجزائري نور الدين زكري النار على القائمين عن الكرة الجزائرية بسبب التهميش الذي يطاله منذ 7 سنوات.

وقال “زكرينيو” خلال نزوله ضيفا سهرة اليوم الجمعة على برنامج “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“أنا أعيش التهميش في الوسط الكروي الجزائري وأنا المدرب الوحيد الذي أبعدت عن بلدي بدون سبب”.

“بعض القائمين على الفرق الجزائرية كانوا يتحججون في السابق برئيس الفاف محمد روراوة والآن ليس لديهم سبب”.

“لن أسامح من همشني وسأبقى وصمة عار طيلة حياتي على كل مسؤول جزائري يعلم أنني محقور وأتعرض للظلم”.


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