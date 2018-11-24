بالفيديو.. زكري:”لم أنسى فضل الوفاق الذي صنع لي إسما في الكرة الجزائرية”

أكد المدرب الجديد لوفاق سطيف نورالدين زكري أنه لم ينسى فضل “لونطونت” عليه خاصة مُعربا عن شكره للرئيس حسان حمار الذي منح له الفرصة مُجددا.

وقال “زكرينيو” في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت على هامش تقديمه لوسائل الإعلام:”أشكر إدارة وفاق سطيف وعلى رأسها الرئيس حسان حمار على الثقة التي منحوها لي مُجددا”.

“لم أنسى يوما فضل هذا النادي العريق علي وبأنه هو من صنع إسم زكري في كرة القدم الجزائرية والعالم العربي.. في كل مرة يُتداول إسمي بقوة للعودة للوفاق وقد حانت الفرصة”.

“مهمتي الأولى هي إعادة هيبة الوفاق ولعلمكم لم تمنح لي الفرصة في الجزائر لتسلم زمام الأمور منذ بداية الموسم وإنما دائما ما يتم الإستنجاد بي في منتصف الموسم”.