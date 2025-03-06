بالفيديو.. زكرينيو يحقق الفوز الثامن رفقة الخلود ويصنع الحدث برقصته الشهيرة

قاد المدرب الجزائري، نور الدين زكري، الملقب بـ “زكرينيو”، فريقه الخلود لفوز جديد أمام نادي الفتح، في دوري روشن السعودي،

وانتهت المباراة التي جرت بملعب الحزم، بفوز نادي الخلود بثنائية مقابل هدف واحد.

وعرفت المبارة حضوراً جزائرياً مميزا، مع المدرب نور الدين زكري من جانب الخلود، وسفيان بن دبكة من جانب الفتح.

وصنع “زكرينيو ” الحدث لدى وسائل الإعلام السعودية، برقصة الطائرة، التي أعادها مجددا أمام عدسات الكاميرات.

وبهذا الفوز، يتجه زكرينيو لقيادة ناديه الخلود لضمان البقاء، وهو الهدف الذي سطّره المدرب الجزائري مع النادي السعودي.