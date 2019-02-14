بالفيديو.. “زكرينيو” يواصل خرجاته الغريبة ويقوم بلقطة غير أخلاقية في السعودية !!

واصل “نور الدين زكري” المدرب الجزائري الجديد للفيحاء السعودي خرجاته الغريبة بمناسبة مواجهة فريقه ضد الفتح.

التي جرت أمسية اليوم الخميس لحساب الجولة ال20 من الدوري السعودي للمحترفين وإنتهت بتفوق الفتح بهدفين لهدف.

ولم يتجرع “زكرينيو” الخسارة في أول لقاء له مع “الفيحاء “رافضا مُصافحة مدرب الخصم بعد نهاية المواجهة في لقطة غير رياضية.

وإستغرب الآخير تصرف المدرب السابق لوفاق سطيف الذي يبدو أنه لم يكتفي بتصريحاته النارية في حق “حمار” بل واصل خرجاته الغريبة في السعودية.