بالفيديو.. زكري:”يا قاسي السعيد نتا شهار في المولودية”

هاجم المدرب الجزائري نور الدين زكري المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائري كمال قاسي السعيد بسبب تهميشه.

وقال “زكرينيو” خلال نزوله ضيفا سهرة اليوم الجمعة على برنامج “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“أنصار مولودية الجزائر هوما لي سماوني زكرينيو وهم من يُطالبون دائما بعودتي للفريق كلما ساءت النتائج وأشكرهم على ثقتهم في”

“كل من هب ودب درب فريق المولودية وترأس هذا النادي العريق.. أقول لقاسي السعيد واش درتلك باه ما تعيطليش وتُريد جلب مدربين متعاقدين مع أنديتهم ومن فرنسا.. أنت مجرد شهار في المولودية”.