بالفيديو.. زكري يذرف الدموع بعد دخول مُساعده الإيطالي للإسلام

ذرف المدرب الجزائري لنادي ضمك السعودي، نور الدين زكري، الدموع بعد أن أعلن مُساعده الإيطالي أنجلو دخوله للإسلام.

وظهر التقني الإيطالي، وهو ينطق بالشهادتين في حضور “زكرينيو” ورئيس الفريق، في لحظة مؤثرة جدا.

وقرر مُساعد زكري، تغيير إسمه من أنجلو الى حُسين، بعدما إقتنع بتعاليم الدين الحق، خلال تجربته في بلاد الحرمين.

يُذكر الى أن إبن مدينة باتنة، وإضافة الى إسلام مُساعده، فإنه إسترجع عافيته، بعد وعكته الصحية الأخيرة، وعاد للعمل بصفة طبيعية

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