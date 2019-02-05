بالفيديو.. زكري يفتح النار على الجميع:”بلدي تنكر لي” !!

أطلق المدرب المستقيل من تدريب فريق وفاق سطيف تصريحات نارية أمسية اليوم الثلاثاء بعد مواجهة شباب بلوزداد.

وقال “زكري” خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب 20 أوت 1955:”لن أقول مايحدث في بيت الوفاق لأن هناك من يُحرف كلامي”.

“هناك أشخاص مُختصين في تأويل الكلام وخبراء في النميمة والغيبة والحسد ويعرفهم العام والخاص .. أقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل”.

“التصريحات المتبادلة بيني وبين الإدارة طيلة الأسبوع هي سبب الإنفصال والله يعلم من الذي على حق”.

“وصلت لمرحلة لا أستطيع فيها مواصلة المشوار مع وفاق سطيف لأنه لا يُمكنني العمل مع شخصين مُتفقين على كل شيئ”.

“أنا مدرب غير محظوظ وبلادي تتنكر لي في كل مرة وكرة القدم الجزائرية في 2010 لم تكن كما هو عليه الحال حاليا”.