بالفيديو.. زكري ينهي مهمته بنجاح مع الفيحاء وينال الثناء

تمكن المدرب الجزائري نور الدين زكري، من ضمان البقاء رفقة ناديه الفيحاء، في آخر جولة من الدروي السعودي.

وقاد نور الدين زكري، فريقه الفيحاء، لتحقيق فوز كبير على نادي الوحدة، بنتيجة 5-2، لحساب الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وبهذا الفوز تمكن الفيحاء، من ضمان البقاء ضمن دوري الكبار، وهي المهمة التي جاء من أجلها المدرب السابق لوفاق سطيف، إلى السعودية، شهر فيفري المنصرم.

ونال “زكرينيو”، الشكر والثناء من لاعبي ومسؤولي الفريق، لمساهمته الكبير في إنقاذ الفيحاء من شبح السقوط.

يذكر أن المدرب نور الدين زكري، أمضى عقدا لـ6 أشهر مع نادي الفيحاء، ومن المرتقب أن يمدد عقده مع الفريق لمواصلة مهامه.