بالفيديو.. زكري يُشعل الصراع مُجددا مع حمار ويُطلق تصريحات نارية

أطلق المدرب نور الدين زكري أمسية اليوم السبت تصريحات نارية جديدة في حق إدارة فريقه وفاق سطيف.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

“التصريحات التي أطلقتها بخصوص تعرضي للحقرة تم فهمها بشكل خاطئ من قبل البعض.. أنا لم أتحدث عن الأموال أو السكن”.

“أنا محقور ولا أملك ظروف العمل وعندما أقول ظروف العمل فإنني أتحدث عن كل العمال في الوفاق من طاقم طبي وتسييري”.

“حتى خلال الميركاتو الشتوي لم يجلبوا لي أي لاعب يُمكن له تقديم الإضافة وحتى الإيطاليين الذين يعملوا معي نفذ صبرهم”.

“كنت أريد أن يقوم حل هذا المشكل فيما بيننا لكنهم هم من ذهبوا للإعلام وكشفوا كل شيئ “.