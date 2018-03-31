بالفيديو.. “زلاتان” يُسجل هدف عالمي في أول لقاء مع غالاكسي

تألق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في أول لقاء له مع فريقه الجديد “لوس أنجلس غالاكسي” بتوقيعه هدفين عالميين سهرة اليوم.

ودخل “السلطان” بديلا بداية من الدقيقة ال71 ليقلب المُباراة رأسا على عقب عندما سجل هدفين في الدقيقتين ال77 وال91.

حيث عدل النتيجة لفريقه قبل أن يُسجل هدف الفوز لينتهي داربي مدينة لوس أنجلس بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة.

ونزع “إبرا” القميص مُباشرة بعد هدف التعادل الذي جاء بتسديدة من 40 مترا خادعت حارس فريق “أفسي لوس أنجلس”.

وبهذا يكون زلاتان قد حقق بداية مثالية في الدوري الأمريكي للمحترفين.