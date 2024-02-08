بالفيديو.. زلة لسان جديدة لبايدن

للمرة الثانية خلال أسبوع زل لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قال إنه تواصل في 2021. مع مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول، علما أن الأخير توفي عام 2017.

وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في نيويورك، “وحينها، التفت إلي هلموت كول. وقال لي: “ماذا ستقول يا سيادة الرئيس، لو أخذت (الصحيفة اللندنية) التايمز. وعرفت أن آلاف الأشخاص اقتحموا أبواب مجلس العموم البريطاني وقتلوا رجالا من الشرطة على طول الطريق. من أجل منع رئيس الوزراء من تولي منصبه”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تحدث في عام 2021 مع المستشار الألماني هيلموت كول. الذي توفي عام 2017. أفاد بذلك المجمع الصحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء.

وقبل يومين قال بايدن إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. وهو الذي توفي منذ 30 عاما.

يذكر أن ميتران تولى رئاسة فرنسا بين عامي 1981 و1995 وتوفي في عام 1996.