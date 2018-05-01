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بالفيديو..زماموش: “خسارة نهائي رابطة الأبطال أمام مازامبي أسوأ ذكرى لي”

الرياضة
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بالفيديو..زماموش: “خسارة نهائي رابطة الأبطال أمام مازامبي أسوأ ذكرى لي”
بقلم يونس رزيق

أكد حارس فريق إتحاد العاصمة “محمد مين زماموش”، أنّ أجمل ذكرى في تاريخه الكروي هي تتويج فريقه بكأس الجمهورية أمام مولودية الجزائر.

فبالرغم من مساهمة “زماموش” في تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال البرازيل 2014 بعد مشاركته في مباراة السد أمام منتخب “بوركينافاسو”، إلا أنه اعتبر نهائي الداربي أمام الغريم التقليدي مولودية الجزائر هو الأجمل.

وأجرى زماموش يوم أمس الإثنين حوارا مع برنامج “صدى الملاعب” الذي تبثه قناة “أم بي سي” والذي قال فيه:

“أجمل ذكرى في مشواري مع إتحاد العاصمة هي حصولي على كأس الجمهورية أمام مولودية الجزائر، وأسوأ ذكرى هي خسارة نهائي رابطة أبطال إفريقيا سنة 2015″.

واضاف: ” أجمل التصديات التي تبقى في ذاكرتي هي في نهائي كاس الجمهورية أمام المولودية، أين قمت بواجبي على أكمل وجه”.

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