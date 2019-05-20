بالفيديو.. زملاء محرز يحطمون كأس “البريميرليغ” !!

إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، يظهر تعرض كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لأضرار كبيرة خلال الإحتفالات.

وظهرت أغلى الكؤوس الإنجليزية متهشمة أسفل إحدى الشرفات، وسط صدمة كبيرة من قبل آغويرو وبعض المسيري النادي الأزرق السماوي.

لكن الأمر كان يتعلق بمسرحية على شاكلة “الكاميرا الخفية” قامت بتصويرها قناة “سيتي تيفي” كمزحة فقط.

يذكر أن الدولي الجزائري رياض محرز شارك في الإحتفالات الكبيرة لـ”السيتيزنس” في قلب مدينة مانشستر الإنجليزية.