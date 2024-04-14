بالفيديو.. زميل عوار يحدث طوارئ في روما بسبب سقوط مفاجئ
بقلم عزيز طالبي
أحدث مدافع روما الإيطالي إيفان نديكا طوارئ في مباراة ناديه و الغريم أودينيزي بملعب “داتشيا أرينا” إثر سقوطه المفاجئ.
وسقط نديكا بشكل مفاجئ أين تم إخراجه من المستطيل الأخضر بفضل الطاقم الطبي الذي كان متواجدا بالملعب، و قالت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب عانى من وعكة خطيرة “ذبحة صدرية”.
وتضامنا مع اللاعب، قرر الاتحاد الإيطالي توقيف المباراة نهائيا، على أمل الإستأناف الدقائق المتبقية في موعد لاحق من الأسبوع القادم.
خروج إيفان نديكا من ملعب المباراة بعد هبوط في الدورة الدموية أثناء اللقاء
وحديث مع حكم المباراة ودي روسي عن إلغاء المباراة#أودينيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8EGWI737oi
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024
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