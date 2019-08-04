بالفيديو.. زهير بهاوي يشعل قاعة “الزينيت” في حفله الثاني بقسنطينة

أحيا الفنان المغربي، “زهير بهاوي”، حفله الغنائي الثاني، خلال حلوله بالجزائر، أمس السبت، بقاعة “الزينيت”، في قسنطينة.

وعرف الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، من قبل محبي النجم المغربي، والذين تفاعلوا مع أغانيه، وصنعوا أجواء رائعة في الحفل.

وأدى “زهير بهاوي”، مجموعة من أغانيه الشهيرة، خاصة أغنية “décaportable”، والتي عرفت نجاحا كبيرا، عبر المغرب العربي، بالإضافة إلى بعض الأغاني الجزائرية، على غرار الأغنية الشهيرة “يا الزينة سربي لتاي”.

واقترب طاقم تلفزيون “النهار”، والذي غطى الحفل الغنائي، من الجمهور الحاضر، لمعرفة ارائهم بالحفل الغنائي، لزهير بهاوي.

وعبر الحاضرون عن اعجابهم الكبير بالحفل، كونهم من متابعي “زهير بهاوي”، منذ بدايته، وعبروا عن سعادتهم، بحضوره إلى الجزائر، لأول مرة.

ومن جهته، نشر الفنان، مقطع فيديو، لجانب من حفله في قسنطينة، في صفحته الرسمية على موقع “الأنستغرام”، يظهر فيه التفاعل الكبير للجمهور القسنطيني، مع أغانيه.

وأرفق “زهير بهاوي” الفيديو، بالتعليق الآتي: “بزاف ديال الحب من ناس قسنطينة.. شكرا بزاف خوتي”.

للتذكير، أحيا الفنان المغربي، حفله الأول، الخميس الماضي، في مسرح “الهواء الطلق”، بالجزائر العاصمة، والذي عرف حضورا جماهيريا كبيرا.