بالفيديو.. زهير بهاوي يغني “البيضاء مونامور” للمرحوم حسني

استضاف برنامج “360 DZ”، والذي يعرض على قناة “النهار”، النجم المغربي، “زهير بهاوي”، والذي يتواجد بالجزائر، للإلتقاء بجمهوره الجزائري، وإحياء حفلات غنائية.

وقام المغني المغربي، والمعروف بأغنية “Décapotable”، بأداء الأغنية الشهيرة “البيضاء mon amour”، للفنان الجزائري الراحل، “حسني شقرون”، والمعروف بـ”الشاب حسني”، بإحساس عالي.

وتحدث “زهير بهاوي”، خلال حلوله ضيفا على برنامج “360”، عن إعجابه الكبير بالجزائر، والتي يزورها لأول مرة، وعن شوقه الكبير للقاء جمهوره الجزائري.

للتذكير، سيحيي النجم المغربي، “زهير بهاوي”، حفلين غنائيين، الأول اليوم الخميس بمسرح الهواء الطلق، بالجزائر العاصمة،

وسيكون له حفل ثاني بمدينة الجسور المعلقة، قسنطينة، يوم الـ3 من شهر أوت الجاري.