بالفيديو.. زهير بهاوي يفتح قلبه لبرنامج “360DZ” ويكشف عدة أمور

حل الفنان المغربي، “زهير بهاوي”، ضيفا على برنامج “360DZ”، والذي يعرض على قناة “النهار”، أين كشف عن الكثير من الجوانب التي تخص مسيرته الفنية، وحياته الشخصية.

وحول سؤال للفنان، عن أحسن مغني بالمغرب والجزائر بنظره، اعتبر الفنان أن أحسن فنان بالمغرب هو “سعد لمجرد”، وفي الجزائر “سولكينغ”.

أما عن زيارته للجزائر، فقد أبدى الفنان اعجابه الكبير بالجزائر وطبيعتها الخلابة، وكذا شعبها المضياف.

وتحدث الفنان المغربي، عن أمور تخص حياته الشخصية، وصرح بأنه يفكر بإعتزال الغناء عندما يتزوج ويكون عائلة.

للتذكير، يحل النجم المغربي، “زهير بهاوي”، بالجزائر، لإحياء حفلين غنائيين، بالجزائر العاصمة وقسنطينة.