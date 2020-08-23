بالفيديو.. زوجة السفير الأمريكي تودع الجزائر والجزائريين بالدّموع

نشرت سفارة أمريكا لدى الجزائر، فيديو لزوجة السفير الأمريكي، كارين روز، وهي تودع الجزائر والجزائريين بالدموع.

وقالت زوجة السفير الأمريكي من خلال الفيديو “بينما أستعد أنا وزوجي لمغادرة الجزائر، أود أن أعبر عن شكري للشعب الجزائري، على السنوات الثلاثة الرائعة، التي قضيناها في هذا البلد العظيم”.

وأضافت “أينما سافرنا في هذه الأرض الجميلة، قوبلنا بترحيب حار، وكرم ضيافة، تقاسمتم معنا بسخاء ثقافتكم وتقاليدكم، وعرفتموها بالدين الاسلامي، عن طريق الأئمة الطيبين”.

وتابعت كارين روز “أنا ممتنة لشعب الجزائر على إثراء حياتي، وبالطبع تزخر الجزائر بجمال طبيعي كبير يستحق الاستكشاف، فالجزائر جوهرة العالم الطبيعي”.

وأضافت “من خلالكم تعرفت على التاريخ الرائع لهذا البلد وتراثه الثقافي المتنوع، آمل أن يفتخر الشعب الجزائري بالكنوز التاريخية المذهلة لبلدهم، وقد تشرفت للترويج لها عبر الانترنت”.

وقالت زوجة السفير الامريكي ان أكثر ما سيبقى راسخا في ذهنها هو الوقت الذي قضته مع الجزائريين وخاصة الشباب منهم، من خلال مشاركتها في العديد من المشاريع والفعاليات الشبابية.

وعبرت كارين روز عن ذهولها من ذكاء وإبداع وروح الشباب الجزائري.

واختتمت بعيون دامعة “ستبقى الجزائر في قلبي إلى الأبد، وأنا أتطلع منذ الآن لليوم الذي سأعود فيه رفقة زوجي إلى هذا البلد الرائع لنشارككم مرة أخرى بعض التمر والحليب في كنف رفقتكم الدافئة”.