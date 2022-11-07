بالفيديو.. زوجة رئيس الفيفا توجه رسالة خاصة للجزائريين قبل المونديال !

وجهت، لينا الأشقر، زوجة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، رسالة خاصة للجزائريين قبل منافسة كأس العالم قطر 2022.

حيث قالت لموقع “SporTeam AR” حول اقصاء الخضر من التأهل للمونديال:”المُنتخب الجزائري سيكون في قلوبنا خلال مونديال قطر، كرة القدم هكذا ربح وخسارة”.

كما أضافت:”عندما تفوز اليوم تفرح وعندما تخسر غدا تحزن، لكن عندما تخسر تقول يجب أن أفوز غدا”.

“أتمنى مُشاهدتهم موجودين في المرة الثانية، الجزائر مُنتخب شاب وقوي وكان بامكانه الوصول إلى المونديال”.

قبل أن تُوجه رسالة للجزائريين:”ألف مبروك على كل شيء وربحنا ولا خسرنا ألف مبروك إنكم كنتو موجودين”.