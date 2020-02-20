بالفيديو.. زوجة قصي خولي تهدد بفضحه وتثير جدلا كبيرا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، بفيديو لسيدة تونسية تدعى مديحة الحمداني تقول إنها زوجة قصي خولي.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تقود السيارة، وتبكي بسبب معاناتها مع زوجها والكلام السيئ الذى يقال عنها.

وقالت مديحة الحمداني في الفيديو: “عيب عليكم، تتحدثون عني وعن إبني وأنتم لا تعرفوني عيب عليكم تسيئون لابني وهو طفل صغير”.

مضيفة: “حرام وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر والظلم”.

وتابعت: ” أنا بنت عائلة ومحترمة وعملت في شركات كبيرة في دبي وتعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملي، كل زملائى يعرفون الحقيقة”.

وأوردت السيدة التونسية: ” شاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم بغسل ابنه مرتين”،

مشيرة أنه ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع.

وأضافت ” صمت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنى وعن ابنى، لكن بعد الذي شاهدته على في البرنامج قررت عدم السكوت والظهور والتحدث عن الظلم والقهر الذى أعيشه “.

و هددت مديحة الحمداني، قصي الخولي، بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف كل الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وإبنهما.

وكان النجم السوري، قصي خولي، قد تحدث في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، عن إبنه “العميد” لأول مرة.

وقال خولي، أنه يشارك في رعاية إبنه والذي يبلغ من العمر عام ونصف، من تغيير الحفاضات له وتحميمه.

وأضاف الفنان، بأنه منذ كان صغيرا كانوا ينادونه بـ “أبو العميد” تيمنا بإسم والده، ولذلك اختار لإبنه هذا الإسم.

وكان قصي قد صدم جمهوره العام الماضي، بإعلانه لخبر مفاده بأنه متزوج، ورُزق بطفل أسماه “العميد”.