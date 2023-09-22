بالفيديو.. زوجة ماكرون تتفوق على ملكة بريطانيا في مباراة “تنس الطاولة”

تواجهت الملكة كاميلا، زوجة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وزوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون. في مباراة تنس الطاولة (بينغ بونغ) بالعاصمة باريس.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الملكة كاميلا البالغة 76 عاما وسيدة فرنسا الأولى 70 عاما أظهرتا قوتهما التنافسية. خلال زيارتهما لصالة ألعاب رياضية في باريس.

وتواجهت كاميلا وبريجيت للحظات في تنس الطاولة، وبدتا مثل “صديقتين مقربتين”. حسب ما أظهره مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية.

وذكر موقع “BFMTV”، أن “فرنسا فازت بالمباراة بعد أن واجهت الملكة كاميلا صعوبات في الإرسال.