بالفيديو.. زوغرانا يتسبب في إصابة جزائري الأصل ريان شرقي

تسبب الدولي الإيفواري زوغرانا في إصابة مهاجم منتخب فرنسا ذو الأصول الجزائرية ريان شرقي في المباراة الودية التي جمعت بين كوت ديفوار وفرنسا.

و عرف التدخل الذي قام به نجم مولودية الجزائر زوغرانا في الخروج الإضطراري لريان شرقي الذي استدعي للمنتخب الفرنسي كورقة احتياطية.

وكان متوسط ميدان المولودية قد تدخل بشكل عنيف على مهاجم ليون الفرنسي بعد أن راوغه عن طريقة “جسر صغير” في وسط الميدان.