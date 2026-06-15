بالفيديو.. زيدان يصنع الحدث في أمريكا وسط عدة نجوم

صنع النجم الفرنسي دو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، الحدث في أمريكا، على هامش حضوره فعاليات كأس العالم 2026.

وتداولت منصات التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لزيدان، خلال ملاقاته بعض نجوم كرة القدم على غرار مارسليو، كاكا، بوغبا ورودريغو.

كما أظهر الفيديو، قيام “زيزو”، بتوقيع قميص له، كذكرى لكل من مارسليو، كاكا، بوغبا، ورودريغو.

وعلق النجم الفرنسي، بول بوغبا، عقب حصوله على توقيع زين الدين زيدان: “اليوم لم أتمكن من النوم”، تعبيرا منه عن سعادته.

يذكر أن نجل زين الدين زيدان، لوكا زيدان، يتواجد حاليا بمدينة كنساس الأمريكية، ضمن معسكر المنتخب الوطني، أين يستعد لأول مباراة لهم في هذا المونديال، والتي ستجمعهم يوم الأربعاء المقبل بمنتخب الأرجنتين.