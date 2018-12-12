بالفيديو.. زيري حمار:”في إتحاد العاصمة لم أجد من يدعمني !!”

أكد لاعب “شبيبة الساورة” الجديد القديم “زيري حمار” أن سبب فشله في التألق مع فريق “إتحاد العاصمة” يعود لعدم وجود من يدعمه ويرفع معنوياته.

وقال حمار على هامش تقديمه لوسائل الإعلام أمسية اليوم الأربعاء بعد عودته من جديد:”في إتحاد العاصمة تعرضت للإصابة في البداية وبعد ذلك لم يُعرفوا طريقة تسييري مثلما فعل زرواطي عندما كنت لاعبا لشبيبة الساورة”.

“عندما يكون اللاعب غير جاهزا من الناحية المعنوية لا يمكن له ممارسة كرة القدم.. عدت لشبيبة الساورة لأن في هذا الفريق أجد راحتي داخل وخارج الميدان”.