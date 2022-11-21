بالفيديو.. سائحة فرنسية شابة تستعرض رحلتها المثيرة إلى الجزائر

قامت الشابة الفرنسية Elvira ، بمشاركة رحلتها إلى الجزائر، على الشبكة الاجتماعية حيث يتابعها بضعة آلاف من مستخدمي الإنترنت.

لقد اختارت اكتشاف الجزائر بمفردها لمدة أسبوعين وحتى شاركت في الخطوات المتعلقة بالحصول على التأشيرة قبل المغادرة. السائحة الفرنسية لا تندم على اختيارها وتوضح النقاط الإيجابية في رحلتها الفردية.

وقالت “ذهبت إلى الجزائر وحدي، أنا وحقيبة الظهر، ولا أعرف أحداً هنا إذا فعلت ذلك يمكنك فعلها”.

وأضافت “السفر بدون مرشد سياحي ، بدون دليل ، يسمح لك بتناول الطعام أينما تريد ، دون الاعتماد على مجموعة. سيتمكن المسافر الذي يتبع رغباته الخاصة فقط من زيارة المتاحف والأماكن التي تجذبه. دون الحاجة إلى اتباع برنامج محدد مسبقًا. “الميزة الكبرى هي أنك سترى البلد كما هو”.

وتابعت “حتمًا، عندما تسافر بدون عائلة أو أصدقاء. ينتهي بك الأمر بتكوين صداقات مع الآخرين. على وجه الخصوص مع النساء الجزائريات اللواتي تتابعني عبر تيك توك”.

في وهران والجزائر العاصمة وتلمسان، وهي المدن التي زارتها، أقامت روابط مع السكان، وهي مستعدة دائمًا لمساعدة السياح.

بالنسبة للشابة، فإن السفر بمفردها يسمح لها باكتشاف “قيم السكان المحليين، حياتهم اليومية”. فهي تفضل تناول الطعام في أكشاك الطعام في الشوارع وعدم التردد على الفنادق الفاخرة لتجربة الحياة الجزائرية الحقيقية.