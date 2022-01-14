بالفيديو.. ساحر جزائري يبهر الرئيس المصري

أبهر الساحر الجزائري المدعو مولا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بخدعة قدمها. خلال فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة على هامش منتدى شباب العالم.

وقدم الساحر عرضا ترفيهيا على مسرح شباب العالم ، حيث تفاعل معه الرئيس المصري وزوجته.

الساحر الجزائري المولد وضع هاتف جمهوره في الخلاط وحطمه في الهواء.

وتمكن الساحر، بلمسة من البصريات، من إظهار الهاتف سليمًا بعد ذلك عن طريق تحريكه حول شاشة المسرح.

وأظهرت عدسات الكاميرا مرارًا وتكرارًا تفاعل الرئيس المصري مع حيل الساحر.

وقد سبق وأن شارك الجزائري المدعو مولا بـ arabs got talent سنة 2014، حيث قدم عرضا مذهلا باستخدام الخدع البصرية.

مولا، 34 عامًا، فرنسي من أصول جزائرية. أكمل هذا الشاب المتخرج من كلية الهندسة جميع دراساته بهدف واحد واضح جدًا: أن يصبح ساحرًا.

وقال في أحد لقاءاته مع le figaro، “عندما كنت في العاشرة من عمري، شاهدت أفلام خيال علمي. وجعلتني أرغب في خلق نفس الأوهام.”

وأضاف “لقد بدأت في تعلم الحيل في وقت مبكر جدًا. والدي كان لديه مطعم تدربت فيه”.

وتابع “أردت أن أفعل ما رأيته في الأفلام. لذلك بدأت الاهتمام بالعلوم، وحصلت على البكالوريا العلمية وتحولت إلى الدراسات الهندسية”.

وذكر قائلاً: “كان بإمكاني أن أعمل مدرسة للتمثيل الصامت أو مدرسة سيرك. فضلت أن أعمل في مدرسة هندسة”.

وتابع “قلت لنفسي هناك شيء يجب القيام به من خلال المزج بين سماعات الواقع الافتراضي وكل تلك التكنولوجيا والسحر. لذلك، لمدة خمس سنوات، قمت بتوجيه رحلتي بأكملها في المدرسة، لتحويل ما كنت أتعلمه في الفصل وتطبيقه في السحر”.

يتذكر الشاب: “كان المعلمون مفتونين للغاية بما كنت أفعله وقرر الكثيرون مساعدتي”.

في فترة تدريبه في نهاية الدراسة، ذهب إلى الولايات المتحدة في شركة تابعة لشركة Dassault Systèmes. “لقد ذهبت لعدة أشهر وأمضيت وقتي في إنشاء تأثيرات سحرية، لقد كانت رائعة جدًا. لقد كانت فترة تدريب استثنائية ، تجربة فريدة “.

وختم “أمنيتي الوحيدة الاستمرار في تحقيق حلمي. أريد أن أصنع عروضا أكبر وأضرب المستحيل”.

https://www.youtube.com/watch?v=5mywoWeFtUk&t=86s