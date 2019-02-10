بالفيديو.. “ساري” يستفز “غوارديولا” بعد نهاية موقعة الستة !!

شهدت نهاية مباراة مانشستر سيتي أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي، تجاهل المدرب “ماوريسيو ساري” لنظيره “بيب غوارديولا” ما أثار غضب الأخير.

حيث خرج التقني الإيطالي مباشرة متجاهلا الكتالوني غوارديولا، ورفض مصافحته بعد النتيجة القاسية التي تعرض لها فريقه.

يذكر أن المواجهة عرفت نتيجة تاريخية بتفوق زملاء الجزائري رياض محرز على الكتيبة اللندنية بنتيجة 6 أهداف دون مقابل.