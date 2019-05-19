بالفيديو.. “سامسونغ” تصلح هاتفها القابل للطي وتطرحه قريبا بالأسواق

عملت شركة “سامسونغ”، على إزالة المشكلات التي ظهرت في هواتف “Galaxy Fold”، استعدادا لطرح هذه الأجهزة في الأسواق قريبا.

حيث ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن “سامسونغ” قامت بإخفاء حواف الطبقة الخاصة بحماية الشاشة القابلة للطي، تحت إطارات الهيكل الجانبية.

وذلك حتى لا يفكر المستخدم بإزالة هذه الطبقة الخاصة بحماية الشاشة، ويعرض الشاشة للعطب.

ومن المفترض أن تكون “سامسونغ” قد أدخلت بعض التعديلات على الشاشات، وهيكل الهاتف أيضا.

وذلك لجعل الجزء المكشوف من حافة الشاشة عند المفاصل، في أعلى وأسفل الجهاز أصغر، مانعا لتسرب الغبار تحت الشاشة.

وقررت “سامسونغ” إدخال هذه التعديلات على هواتف “Galaxy Fold”، بعد أن أجلت طرحها في الأسواق عقب الفضائح التي طالتها.

حيث نقد عدد من الصحفيين، هذا الهاتف الجديد القابل للطي، والذي استخدموه لفترة تجريبية.

وأكد هؤلاء الصحفيين، أن شاشة الهاتف تعرضت لمشاكل جدية، بعد أقل من يومين من الاستخدام.

ويذكر أن “سامسونغ” كانت تخطط لطرح هذه الهواتف في الأسواق منذ مدة، لتنافس فيها أفضل الهواتف القابلة للطي الموجودة في الأسواق.

لكن الفضائح التي لحقت بهذه الأجهزة، حطمت آمال الشركة باكتساح سوق جديدة للأجهزة الذكية.