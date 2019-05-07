بالفيديو… سامسونغ تطلق “التلفاز الدوار” بقدرات غير مسبوقة

كشفت شركة سامسونغ مؤخرا، عن أول تلفاز قادر على عرض الصورة بشكل عمودي، على غرار الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

وزود جهاز التلفزيون الدوار “The Sero” الجديد، بشاشة “QLED” بمقاس 43 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة “8K”.

وتكون شاشهة التلفاز، مثبتة على قاعدة خاصة، لتدور وتعرض الصورة بشكل أفقي كما في التلفزيونات التقليدية، أو عمودي كما في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

ودعم الجهاز، بشرائح متطورة ليتعامل مع شبكات بلوتوث و”Wi-Fi”، ومكبرات صوت، وقدرة على التعامل مع مساعد “Bixby” الصوتي.

وذلك ليتمكن المستخدم من التحكم به عن طريق الأوامر الصوتية، كما هو الحال مع أجهزة “سامسونغ” الذكية.

كما يستطيع المستخدم استعماله كشاشة عرض، بدلا من شاشة الحاسب المحمول أو الشخصي، أو حتى شاشة الهاتف.

ومن المفترض أن يظهر هذا الجهاز في الأسواق بعد شهر من الآن، بسعر يبلغ 1600 دولار تقريبا.