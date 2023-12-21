بالفيديو.. سانتفيت: “المنتخب الجزائري سيواجه هذه العراقيل في إفريقيا”

كشف مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفيت، المشاكل التي قد يواجهها المنتخب الوطني في الطبعة المقبلة من “الكان”، مبديا رأيه حظوظ الخضر للتتويج باللقب.

وصرح سانتفيت، لحصة “footballtime”: “المنتخب الجزائري وعلى غرار منتخبات شمال افريقيا سيواجه مشاكل في “الكان المقبل””.

كما أوضح: “هناك مشكل المناخ الذي يميز افريقيا الغربية، المعروف بالرطوبة العالية، بالإضافة لنوعية أرضية الملاعب”.

وبخصوص حظوظ الخضر في التتويج باللقب القاري، قال توم سانتفيت: “المنتخب الجزائري، من بين المنتخبات المرشحة في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، لكنه ليس أبرز المرشحين لنيل اللقب”.