بالفيديو.. سبعيني ذو عضلات مفتولة يصنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي

صنع علي البالغ من العمر 73 عاما الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو، الذي بثته قناة النهار، والذي يظهر من خلاله بعضلات مفتولة رغم تقدمه في السن.

التقدم في العمر لا يعني بالضرورة أن تكون هرما. وهو حال عمي علي المنحدر من ولاية باتنة.

ويمارس علي رياضة كمال الأجسام، رفقة صديقيه لخضر 73 عاما وعيسى البالغ 63 عاما. منذ شبابهم، ما مكنهم من الحفاظ على صحة جيدة وأجسام شابة.

وبالنسبة لعمي علي، فإن الرياضة هي العلاج الأمثل لجميع الأمراض. لذا فهو يدعو الجميع ليتبعوا طريقه.

وبالفعل، يذهب العشرات من شباب ولاية باتنة لممارسة رياضة كمال الأجسام، من أجل التدرب إلى جانب علي. حيث تمكنوا من العثورعلى الإلهام للحفاظ على صحة الجسم وجماله.

وأصبح هذا الرجل مصدر تحفيز للجيل الجديد، مع تقدمه في السن، يحافظ علي على شكله الشاب، وهي حقيقة يقدرها أي شخص يقابله.

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