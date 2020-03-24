بالفيديو.. سبع بن سبعيني وسوداني يوجهون رسالة للجزائريين

وجّه ثلاثي المنتخب الوطني رامي بن سبعيني، مصطفى سبع ، وهلال العربي سوداني رسائل توعوية للجزائريين عن مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وطالب ثلاثي المنتخب الوطني من الجزائريين البقاء في المنزل خلال هذه الفترة للحد من إنتشار فيروس كورونا القاتل.

رسالة اللاعب السابق للمنتخب الوطني مهدي مصطفى للوقاية من فيروس كورونا #وعينا_يحمينارسالة اللاعب السابق للمنتخب الوطني مهدي مصطفى للوقاية من فيروس كورونا Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Lundi 23 mars 2020