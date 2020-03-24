بالفيديو.. سبع بن سبعيني وسوداني يوجهون رسالة للجزائريين

الرياضة
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بالفيديو.. سبع بن سبعيني وسوداني يوجهون رسالة للجزائريين
بقلم يونس رزيق

وجّه ثلاثي المنتخب الوطني رامي بن سبعيني، مصطفى سبع ، وهلال العربي سوداني رسائل توعوية للجزائريين عن مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وطالب ثلاثي المنتخب الوطني من الجزائريين البقاء في المنزل خلال هذه الفترة للحد من إنتشار فيروس كورونا القاتل.

رسالة اللاعب السابق للمنتخب الوطني مهدي مصطفى للوقاية من فيروس كورونا

#وعينا_يحمينارسالة اللاعب السابق للمنتخب الوطني مهدي مصطفى للوقاية من فيروس كورونا

Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Lundi 23 mars 2020

رسالة لاعب للمنتخب الوطني هلال سوداني للوقاية من فيروس كورونا

#وعينا_يحمينارسالة لاعب للمنتخب الوطني هلال سوداني للوقاية من فيروس كورونا

Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Lundi 23 mars 2020


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