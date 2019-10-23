بالفيديو.. “سترلينغ” يُمازح “محرز”: “كنت بانتظارك” !

توجّه “رياض محرز” رفقة “ميندي” إلى زميلهم “رحيم سترلينغ” بعد نهاية مباراتهم أمام “أتلانتا” وعاتباه على تضييعه “السوبر هاتريك”.

وقال “محرز”: “كان يمكنك أن تسجل 4 أهداف في هذه المباراة لكنك لم تفعل ذلك”.

ورد عليه رحيم: “لقد كنت في انتظارك..”

في حين قال محرز: “إذن هذا خطئي أنا”.. وهذه الأجواء هي التي تجعل الفريق متحدا أكثرا من أي وقت مضى.