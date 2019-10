بالفيديو.. “سترلينغ” يُمازح “محرز”: “كنت بانتظارك” !

وقال “محرز”: “كان يمكنك أن تسجل 4 أهداف في هذه المباراة لكنك لم تفعل ذلك”.

ورد عليه رحيم: “لقد كنت في انتظارك..”

في حين قال محرز: “إذن هذا خطئي أنا”.. وهذه الأجواء هي التي تجعل الفريق متحدا أكثرا من أي وقت مضى.

Imagine scoring a hat-trick and your teammates killing you for not scoring four 😭🙈#MCFC #Sterling #MCIATA pic.twitter.com/FiLUfpeblY

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) October 22, 2019