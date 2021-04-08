بالفيديو.. سحلية عملاقة تقتحم سوبر ماركت في تايلاند

أثارت سحلية عملاقة حالة من الذعر لدى المتسوقين في سوبر ماركت بمدينة ناخون باتوم بتايلاندا.

والتي كان طولها حوالي مترين، حيث تسلقت أحد الرفوف بحثًا عن الطعام، حسبما ذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية.

وأفاد التقرير أن الموظفين والعملاء اختبأوا خلف المنضدة بينما كانت السحلية تتجول في السوبر ماركت وترمي العلب على الأرض.

وأبلغ أحد العاملين أبلغ رجال الشرطة الذين وصلوا مع متعاملين متخصصين مع الزواحف ليصطادوا السحلية العملاقة.

ووصل فريق الإنقاذ إلى المتجر الواقع على مشارف العاصمة بانكوك وسحب السحلية من المتجر قبل نقلها بعيدًا.

ويعتقد أن المخلوق الضخم كافح للعثور على الطعام في الخارج بعد شهور من الطقس الجاف مع القليل من الأمطار.

https://www.youtube.com/watch?v=S3YSk4BoSLg