بالفيديو.. سرار:”لست راضيا تماما عن إيبارا وسنضم لاعبا كبيرا”

أكد المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار أنه غير راضي بشكل كامل على أداء المهاجم الإفريقي إيبارا.

وقال سرار في حوار مطول مع القناة الرسمية لفريق سوسطارة:”رغم أنه سجل 7 أهداف لحد الآن إلا أنني غير راضي تماما عن أداء المهاجم إيبارا.. لم يمن في المستوى في الكثير من المباريات مثل مباراة الداربي العاصمي ضد العميد كما أن تنقله المتكرر للمشاركة رفقة منتخب بلاده غيبه عن الكثير من اللقاءات”.

وأضاف سرار:”فيما يخص الإستقدامات سنضم غدا الجمعة إن شاء الله لاعبا كبيرا وأنا أعرف ما أقول وأي شخص يتمنى ضم هذا اللاعب”.