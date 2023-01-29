بالفيديو.. سرار يرد بسخرية شديدة على رئيس الزمالك !

خرج رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن صمته ليرد بسخرية شديدة على رئيس الزمالك، مرتضى منصور.

حيث قال، سرار، في تصريحات للقناة الرسمية للوفاق اليوم الأحد:”تصريحات مرتضى لا تُشعرني بالاحراج”.

كما أضاف:”أنا شخص مُتعود على الانتقادات خاصة تلك التي تمس بشخصيتي”.

قبل أن يواصل:”مرتضى إنسان كبير يفوق عمره الـ80 عاما، أتمنى أن يُخصص لنا مواعظ في مواضيع آخرى قد تُفيدنا للنجاة من نار جهنم”.

كما ختم:”من الأفضل لمرتضى أن يُفيدنا بفضل عيشه في أم الدنيا التي لديها تاريخ ديني بمواعيظ دينية تُساعدنا على التوبة”.