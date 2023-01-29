بالفيديو.. سرار يرد بسخرية شديدة على رئيس الزمالك !
بقلم حواز عبد النور
خرج رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن صمته ليرد بسخرية شديدة على رئيس الزمالك، مرتضى منصور.
حيث قال، سرار، في تصريحات للقناة الرسمية للوفاق اليوم الأحد:”تصريحات مرتضى لا تُشعرني بالاحراج”.
كما أضاف:”أنا شخص مُتعود على الانتقادات خاصة تلك التي تمس بشخصيتي”.
قبل أن يواصل:”مرتضى إنسان كبير يفوق عمره الـ80 عاما، أتمنى أن يُخصص لنا مواعظ في مواضيع آخرى قد تُفيدنا للنجاة من نار جهنم”.
كما ختم:”من الأفضل لمرتضى أن يُفيدنا بفضل عيشه في أم الدنيا التي لديها تاريخ ديني بمواعيظ دينية تُساعدنا على التوبة”.
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