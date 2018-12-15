بالفيديو.. سرار يرد بقوة على تصريحات قاسي السعيد !

الرياضة
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بالفيديو.. سرار يرد بقوة على تصريحات قاسي السعيد ! عبد الحكيم سرار
بقلم وليد كويني

رد المدير العام لإتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار، اليوم السبت، على تصريحات النارية للمدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد.

وجاءت تصريحات سرار خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة تقديم المستقدمين الجدد، مؤيد اللافي، فيافي فيفيان، بملعب عمر حمادي.

“أنا راني في إتحاد العاصمة قولو واش تحبوا تحلب في العاصمة جا لابس بالطو، أنا قريت هنا ولعب في المنتخب العسكري هنا”.

مضيفا:”أعرف قليلا العاصمة ولا أريد الدخول في صراعات مع رؤساء الفرق، والندية بين سوسطارة والمولودية مثل قصة الميلان والإنتر”.


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