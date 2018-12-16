بالفيديو.. سرار يرد على قضية اللافي ويقصف زطشي !

ردّ المدير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي.

وأكّد سرار في إتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، أنه يعرف جيدا القوانين ووضع كل حساباته قبل التعاقد مع اللاعب مؤيد اللافي.

قائلا:”حنا دايرين كامل حساباتنا ونعرف القانون، وليس هنالك أي إشكال حساباتنا مدروسة والمؤكد أن مؤيد اللافي سيؤهل وسنفسخ عقد سيديبي”.

وأضاف:”نحن نفكر في الموسم القادم وفي رابطة أبطال إفريقيا، درست كل شيء وفيفيان سيعار لنادي آخر، ويعود للإتحاد شهر أوت المقبل”.

وختم سرار:”في نهاية الموسم سيتم إضافة لاعب لاعب أجنبي ثالث للأندية المشاركة قارياً أو يفعل قرار إتحاد شمال إفريقيا”.