بالفيديو..سرار ينتقد الفاف بسبب حرمانه من خدمات شيتة ومزيان !

إنتقد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة قرار حرمان فريقه من لاعبيه الأساسيين عشية مباراة مهمة، على عكس قرار الإتحاد الكونغولي الذي سمح للمهاجم برينس إيبارا بلعب المباراة رغم مشقة السفر.

وطالب سرار في تصريح لوسائل الإعلام بعد التعادل المسجل أمام مولودية وهران من الرابطة، بعدم برمجة مباريات البطولة تزامنا مع تواريخ الفيفا أو عدم إستدعاء اللاعبين المحليين مجددا.

وقال: ” الإتحاد الكونغولي لكرة القدم سمح لمهاجمنا برينس إيبارا بلعب المباراة بالرغم من مشقة السفر التي ستقوده من الجزائر إلى القاهرة ومن بعدها إلى نيروبي، ومن نيروبي إلى برازافيل، ونحن في الجزائر بسبب 30 دقيقة سفر من وهران إلى العاصمة نمنع لاعبين أساسيين من فريق إتحاد العاصمة بلعب مواجهة مهمة”.

وأضاف: “هناك أمرين مهمين، ..إما أن نبرمج مباريات البطولة خارج تواريخ الفيفا، أو عدم إستدعاء اللاعبين المحليين في البطولة”.