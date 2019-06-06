بالفيديو.. سرقة فتاة بطريقة بشعة بإحدى شوارع مدينة عنابة

تعرضت فتاة اليوم الخميس إلى عملية السرقة بأبشع الطرق من طرق شابين مجهولين على متن دراجة نارية بإحدى شوارع مدينة عنابة.

ورصدت كاميرا المراقبة للشارع الذي تمت فيه عملية السرقة كيف قام الشابين بسحب وجر الفتاة وسط الطريق من أجل أخد حقيبة يدها.

كما ان الفتاة بقيت متمسكة بحقيبة يدها رغم جرها مسافة بعيدة وتعرضها لعدة ضربات على مستوى الجسم بسبب إرتطامها بالارض.

وقد سارع مجموعة من شاب الحي لإنقاذ الفتاة ومحاولتهم القبض على الشابين اللذان لاذا بالفرار.

كما ان الفتاة بقيت متمسكة بحقيبة يدها رغم جرها مسافة بعيدة وتعرضها لعدة ضربات على مستوى الجسم بسبب إرتطامها بالارض.