بالفيديو.. سرقة مسؤول إيطالي أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية على المباشر

تعرض عمدة بلدية فنتيميليا ‏فى إقليم ليجوريا الإيطالى، جايتانو سكوللينو، لعملية سرقة أثناء إجرائه مقابلة تليفزيونية على الهواء مباشرة.

وأثناء حديث العمدة الايطالي، عن الضوابط الأمنية لمكافحة كورونا، في بث مباشر لبرنامج تليفزيونى لقناة “بريمو كنالي”، فوجئ باختفاء معطفه.

وكان عمدة بلدية فنتيميليا ‏فى إقليم ليجوريا الإيطالى، جايتانو سكوللينو، قد وضع معطفه على أحد المقاعد القريبة منه.

ولاحظ سكوللينو أن شخصاً ما أخذ السترة التي تركها على مقعد، بالإضافة إلى وشاح بألوان العلم الإيطالي.

وخلال البث المباشر، أدرك سكوليلنو السرقة، ليغادر أمام الكاميرا، لتمسكه المذيعة من ذراعه محاولة إعادته، صائحة “رئيس البلدية يهرب منى”.

ورد عليها رئيس بلدية فينتيميليا: “لقد سرقوا معطفي، سأرسل لكِ فاتورة المعطف”، ثم أنهى المقابلة ضاحكاً.