بالفيديو.. سعدان يعود لحادثة 2009 الشهيرة ويؤكد نجاة الخضر بأعجوبة

عاد الناخب الوطني السابق “رابح سعدان” للحديث عن مواجهة القاهرة الشهيرة بين الخضر ومصر سنة 2009.

“شيخ المُدربين” قال سهرة اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على قناة النهار لتحليل مباريات الكان.

“المصريون توقفوا عن فعل الأشياء المشينة مثلما حدث لنا سنة 2009 بالعاصمة المصرية القاهرة”.

كما أضاف:”المُشكل الكبير الذي حدث لنا آنذاك كان بالقاهرة وليس أم درمان، لأننا نجونا آنذاك بفضل الله عزو جل”.