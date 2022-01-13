بالفيديو.. سعدان يكشف حقائق مثيرة عن فترة تواجد الراقي بلحمر في الخضر

كشف الناخب الوطني السابق “رابح سعدان” عن حقائق مثيرة تتعلق بفترة تواجد الراقي بلحمر، في المنتخب الوطني قبل مواجهة مصر الشهيرة.

سعدان قال خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار سهرة اليوم الخميس:”لأول مرة في حياتي يحدث لي ما حدث قبل مواجهة الخضر أمام مصر بالقاهرة سنة 2009، وصلنا إلى مصر ولم أكن أعرف التشكيلة التي ستلعب بسبب الإصابات الكثيرة”.

“دخلنا الشك لأن آنذاك كانوا يقولون بأن المصريين يستعملون كل شيئ من أجل الفوز، وفي تلك الفترة قام روراوة بجلب الراقي بلحمر”.

“قدوم بلحمر قبل مواجهة مصر أدخلنا في حالة من التوتر وقمت بعد ذلك بطرده من تربص المنتخب وطالبته بعدم الاقتراب من اللاعبين”.

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وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، رسالة قوية لمهاجمه بغداد بونجاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراليون، في إفتتاح مباريات المجموعة الخامسة من الكان.

في حين تحدث أفضل مدرب في القارة السمراء بخصوص الإنتقادات التي يتعرض لها لاعب السد القطري. قائلا :”هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم المحترفة”.

كما أضاف :”بغداد مثله مثل بقية زملائه مطالبون بإيجاد الحلول. وتحمل الضغط المفروض عليهم، لأن مهنتهم تتطلب ذلك”.

ليختم :”من جهتنا نقوم بعمل كبير من أجل السماح له بتجاوز الانتقادات السلبية. والتأكيد على أنه بغداد والبقية يمتلكون ثقة الطاقم الفني وبقية زملائهم في المنتخب”.

واختير الناخب الوطني جمال بلماضي أفضل مدرب في العالم حسب موقع “قول” العالمي. متفوقا على عدد من نجوم التدريب.

وتغلب بلماضي على أقوى خصومه بيب غوارديولا وتوماس توخيل. ليصبح أخر مدرب من عزز موقعه في قائمة افضل 11 مدربا في موقع “قول” المدعوم من فيفا 22.

وتصدّر بلماضي القائمة بنسبة 83 بالمائة من مجموع أصواب ضمت “+27500” متفوقا عى البقية.

وكان مدرب مانشيستر سيتي غوارديولا الأقرب بنسبة 10 بالمائة الذي حظي بـ 10 بالمائة من مجموع أصوات بلغت “+ 3219”. يليه مباشرة مدرب تشيلسي توخيل وبعده كل من كونتي وسكالوني على التوالي.