بالفيديو.. سعدي:”أنا سعيد بانضمامي لشباب بلوزداد”

عبر اللاعب الجديد لفريق شباب بلوزداد، إدريس سعدي، عن سعادته بالالتحاق رسميا ببطل الجزائر.

المُهاجم المغترب قال في تصريح مُقتضب:”أنا سعيد أن أُعلن امضائي في فريق شباب بلوزداد”.

كما أضاف:”أتمنى أن نستطيع تقديم موسم كبير بتظافر مجهودات الجميع، والوصول لتحقيق أهداف النادي”.

ويُذكر أن سعدي سجل 4 أهداف في 24 مباراة خاضها مع باستيا في الدرجة الثانية الفرنسية.