بالفيديو.. سعدي:”أنا سعيد بانضمامي لشباب بلوزداد”
بقلم عبد النور حواز
عبر اللاعب الجديد لفريق شباب بلوزداد، إدريس سعدي، عن سعادته بالالتحاق رسميا ببطل الجزائر.
المُهاجم المغترب قال في تصريح مُقتضب:”أنا سعيد أن أُعلن امضائي في فريق شباب بلوزداد”.
كما أضاف:”أتمنى أن نستطيع تقديم موسم كبير بتظافر مجهودات الجميع، والوصول لتحقيق أهداف النادي”.
ويُذكر أن سعدي سجل 4 أهداف في 24 مباراة خاضها مع باستيا في الدرجة الثانية الفرنسية.
✍️ Idriss Saadi signe au @Crbelouizdadoff ⚪️🔴 https://t.co/ZjI0E3hF3D
— DZfoot (@DZfoot) July 5, 2022
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