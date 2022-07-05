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الرياضة

بالفيديو.. سعدي:”أنا سعيد بانضمامي لشباب بلوزداد”

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. سعدي:”أنا سعيد بانضمامي لشباب بلوزداد”
سعدي
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عبر اللاعب الجديد لفريق شباب بلوزداد، إدريس سعدي، عن سعادته بالالتحاق رسميا ببطل الجزائر.

المُهاجم المغترب قال في تصريح مُقتضب:”أنا سعيد أن أُعلن امضائي في فريق شباب بلوزداد”.

كما أضاف:”أتمنى أن نستطيع تقديم موسم كبير  بتظافر مجهودات الجميع، والوصول لتحقيق أهداف النادي”.

ويُذكر أن سعدي سجل 4 أهداف في 24 مباراة خاضها مع باستيا في الدرجة الثانية الفرنسية.

رابط دائم : https://nhar.tv/0U7CT
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